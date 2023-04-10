К середине недели воздух в Самарской области прогреется до +18°C

Специалисты Приволжского УГМС представили кратковременный прогноз на ближайшие несколько дней в Самарской области. По данным синоптиков уже к среде, 12 апреля, дневная температура в регионе составит +18°C.
В понедельник днем, 10 апреля, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 4…9 м/с. Температура воздуха +14…+16 °C.
Во вторник, 11 числа, будет по-прежнему малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 °C, днем +12…+17 °C.
В среду, 12 апреля, — переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 3…8 м/с. Ночная температура +2…-3 °C, днем +13…+18 °C.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
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Вечная Память истинным Героям!
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