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Общество

К середине недели воздух в Самарской области прогреется до +18°C

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Приволжского УГМС представили кратковременный прогноз на ближайшие несколько дней в Самарской области. По данным синоптиков уже к среде, 12 апреля, дневная температура в регионе составит +18°C.

В понедельник днем, 10 апреля, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 4…9 м/с. Температура воздуха +14…+16 °C.

Во вторник, 11 числа, будет по-прежнему малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 °C, днем +12…+17 °C.

В среду, 12 апреля, — переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 3…8 м/с. Ночная температура +2…-3 °C, днем +13…+18 °C.

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