К середине недели воздух в Самарской области прогреется до +18°C

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Специалисты Приволжского УГМС представили кратковременный прогноз на ближайшие несколько дней в Самарской области. По данным синоптиков уже к среде, 12 апреля, дневная температура в регионе составит +18°C.