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Общество

Ботанический сад в Самаре откроется 21 апреля

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 апреля, Ботанический сад Самарского университета им. Королева — один из крупнейших университетских ботсадов России и старейший на Средней Волге — открывает свои двери для посетителей.

До этого момента территория сада будет закрыта на зимний период, как и большинства ботанических садов, находящихся в умеренной климатической зоне. С наступлением благоприятного температурного режима сад возвращается к комфортному для жителей и гостей города графику посещения.

В будние дни он будет работать с 10.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 17.00. Санитарный день — среда.

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