За выходные в Самарской области произошло 113 природных пожаров

В понедельник, 10 апреля, в Самарской области ликвидировали шесть ландшафных пожаров. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

За выходные сотрудники экстренной службы выезжали на природные возгорания 113 раз. Общая площадь этих пожаров составила около 6 га. Больше всего возгораний было в Ставропольском районе. 8 апреля там зарегистрировали восемь, а 9 апреля — 11 пожаров.

Кроме того, увеличивается количество низовых лесных пожаров. В выходные произошло четыре таких пожара, а всего с начала года — 10. Общая их площадь составила около 2 га.

МЧС напоминает, что распространения природных пожаров можно избежать, если сообщать о их появлении вовремя.