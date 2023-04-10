Тольяттиазот подарил детям спортивное оборудование

В рамках благотворительной деятельности по программе "ТОАЗ — детям" предприятие оказало поддержку учреждениям дополнительного образования г. о. Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Специализированное оборудование для занятий спортом получили Детский морской центр имени Е. А. Никонова, школа олимпийского резерва № 5 "Спортивная борьба" и МБУ ДО "Центр Гранит". Воспитанникам морского центра Тольяттиазот передал экологически безопасное снаряжение для игры в лазертаг. Теперь они смогут совершенствовать мастерство командной игры и готовиться к соревнованиям на территории палаточного лагеря центра на берегу р. Усы. Руководство центра планирует, что в каникулярное время лазертаг опробуют не менее пятисот человек.
К началу летних каникул откроется и зал акробатики в спортивном комплексе "Центра Гранит". Инвентарь для занятий будет установлен 1 июня сразу после окончания строительства объекта в загородном лагере центра. Благодаря поддержке Тольяттиазота, более пятисот юных спортсменов получат возможность тренироваться и осваивать гимнастические элементы на новом оборудовании.
Беговая дорожка и оборудование для имитации занятий греблей поступили в школу олимпийского резерва. Спортивный инвентарь будет особенно полезен в осенне-зимний период, когда количество занятий на улице снижено из-за непогоды.
Ирина Филатова, заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ":
— Тольяттиазот — социально ориентированное предприятие: здесь успешно реализуются программы по развитию спорта, экологическому просвещению, краеведческому туризму. Мы тесно сотрудничаем с учреждениями дошкольного образования и спортивными организациями, оказывая помощь в их оснащении, проведении соревнований разного уровня, организации досуга учащихся. Направленное в учреждения оборудование — вклад Тольяттиазота в здоровье наших детей, а, значит, и в наше будущее. Мы хотим, чтобы предстоящие каникулы прошли с пользой: учащиеся оздоровились, научились работать в команде и постигли искусство побеждать.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.