Тольяттиазот подарил детям спортивное оборудование

В рамках благотворительной деятельности по программе "ТОАЗ — детям" предприятие оказало поддержку учреждениям дополнительного образования г. о. Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специализированное оборудование для занятий спортом получили Детский морской центр имени Е. А. Никонова, школа олимпийского резерва № 5 "Спортивная борьба" и МБУ ДО "Центр Гранит". Воспитанникам морского центра Тольяттиазот передал экологически безопасное снаряжение для игры в лазертаг. Теперь они смогут совершенствовать мастерство командной игры и готовиться к соревнованиям на территории палаточного лагеря центра на берегу р. Усы. Руководство центра планирует, что в каникулярное время лазертаг опробуют не менее пятисот человек.

К началу летних каникул откроется и зал акробатики в спортивном комплексе "Центра Гранит". Инвентарь для занятий будет установлен 1 июня сразу после окончания строительства объекта в загородном лагере центра. Благодаря поддержке Тольяттиазота, более пятисот юных спортсменов получат возможность тренироваться и осваивать гимнастические элементы на новом оборудовании.

Беговая дорожка и оборудование для имитации занятий греблей поступили в школу олимпийского резерва. Спортивный инвентарь будет особенно полезен в осенне-зимний период, когда количество занятий на улице снижено из-за непогоды.

Ирина Филатова, заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ":

— Тольяттиазот — социально ориентированное предприятие: здесь успешно реализуются программы по развитию спорта, экологическому просвещению, краеведческому туризму. Мы тесно сотрудничаем с учреждениями дошкольного образования и спортивными организациями, оказывая помощь в их оснащении, проведении соревнований разного уровня, организации досуга учащихся. Направленное в учреждения оборудование — вклад Тольяттиазота в здоровье наших детей, а, значит, и в наше будущее. Мы хотим, чтобы предстоящие каникулы прошли с пользой: учащиеся оздоровились, научились работать в команде и постигли искусство побеждать.