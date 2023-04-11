В Безенчукском районе зафиксировали незаконную охоту на косулю сибирскую

На территории общедоступных охотничьих угодий Безенчукского района зафиксирована незаконная, вне сроков охоты, добыча копытного животного — косули сибирской. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента охоты и рыболовства.
"О происшедшем незамедлительно было сообщено сотрудникам правоохранительных органов, с места происшествия изъято орудие охоты, патрон, продукция охоты и другие предметы, имеющие отношение к делу. В настоящее время по данному факту проводится соответствующая проверка", — отмечается в сообщении.
Всего с 1 по 7 апреля, в рамках осуществления федерального государственного охотничьего контроля, должностные лица департамента выявили 4 нарушения, по которым возбуждены административные дела по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ.
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