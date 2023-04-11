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Образование Общество

На базе СГСПУ завершились курсы повышения квалификации для учителей химии

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском государственном социально-педагогическом университете на базе педагогического технопарка прошли курсы повышения квалификации учителей, которые уже работают в центрах "Точка роста" и те, кому предстоит освоить новое оборудование.

Фото: pgsga.ru

"Для педагогов этот семинар ценен, прежде всего, общением. Потому что педагоги нуждаются в консультации преподавателей вуза в первую очередь по организации работы со школьниками и по использованию современного оборудования как на уроках, так и во внеурочное время, - отмечает кандидат педагогических наук, доцент, кафедры химии, географии и методики их преподавания СГСПУ Елена Нелюбина. - В работе педагога всегда должна быть динамика, и как раз такие семинары этому способствуют. Наталкивают их на какие-то новые мысли, на новые идеи в работе".

Научиться делать знакомый еще со школьной скамьи опыт с использованием современного оборудования решили 25 педагогов химии из различных районов Самарской области.

Выпускница самарского педагогического Надежда Васильева приехала из Исаклинского района, где много лет преподает химию, а теперь биологию детям. Надежда Борисовна уже была на экскурсии в центрах "Точка роста", которые создаются в рамках национального проекта "Образование", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, теперь решила освоить новое оборудование лично.

"Мы готовимся к принятию "Точки роста". Нам обещали поставить оборудование. Я нашла эти курсы. Записалась на биологии и на химию. Как я детям объясню, если я сама руками не пробовала, - рассказывает заведующая Маломикушкинским филиалом ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова с. Большое Микушкино Исаклинского района Надежда Васильева. - Это интересно. Я уже сейчас думаю, на каких уроках я это смогу его применять".

"На наших курсах мы рассказываем учителям, как можно использовать современное оборудование на уроках, во время внеурочной деятельности", - поясняет кандидат педагогических наук, доцент кафедры химии, географии и методики их преподавания СГСПУ Лилия Сафина.

Обучение осуществляется по образовательным чекам и для учителей абсолютно бесплатно.

"Мы рады встречать в стенах нашего вуза коллег, делиться с ними опытом, помогать методически. Ведь у нас общие задачи. Убеждена, что только в союзе науки и практики - залог качества образования и наших школьников, и наших студентов, - отмечает и. о. ректора СГСПУ Светлана Бакулина. - По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова открыто 54 мини-технопарка в сельских школах и малых городах. В рамках национального проекта "Образование" обновляется материально-техническая база школ, создаются центры "Точка роста". Крайне важно, чтобы учителя эффективно использовали современное оборудование в образовательном процессе".

"Спасибо большое, очень интересный курс, именно практической направленности, что очень важно, и объяснили и применили на практике полученные знания. Отдельно выражаю благодарность за документацию для лаборатории" - делится впечатлениями учитель химии школы с. Георгиевка Анна Болкунова.

Информация о курсах повышения квалификации для учителей, которые проводятся на базе Самарского государственного социально-педагогического университета размещается в телеграм-канале и официальной группе вуза в социальной сети ВКонтакте.

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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