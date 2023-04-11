На базе СГСПУ завершились курсы повышения квалификации для учителей химии

В Самарском государственном социально-педагогическом университете на базе педагогического технопарка прошли курсы повышения квалификации учителей, которые уже работают в центрах "Точка роста" и те, кому предстоит освоить новое оборудование.

"Для педагогов этот семинар ценен, прежде всего, общением. Потому что педагоги нуждаются в консультации преподавателей вуза в первую очередь по организации работы со школьниками и по использованию современного оборудования как на уроках, так и во внеурочное время, - отмечает кандидат педагогических наук, доцент, кафедры химии, географии и методики их преподавания СГСПУ Елена Нелюбина. - В работе педагога всегда должна быть динамика, и как раз такие семинары этому способствуют. Наталкивают их на какие-то новые мысли, на новые идеи в работе".

Научиться делать знакомый еще со школьной скамьи опыт с использованием современного оборудования решили 25 педагогов химии из различных районов Самарской области.

Выпускница самарского педагогического Надежда Васильева приехала из Исаклинского района, где много лет преподает химию, а теперь биологию детям. Надежда Борисовна уже была на экскурсии в центрах "Точка роста", которые создаются в рамках национального проекта "Образование", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, теперь решила освоить новое оборудование лично.

"Мы готовимся к принятию "Точки роста". Нам обещали поставить оборудование. Я нашла эти курсы. Записалась на биологии и на химию. Как я детям объясню, если я сама руками не пробовала, - рассказывает заведующая Маломикушкинским филиалом ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова с. Большое Микушкино Исаклинского района Надежда Васильева. - Это интересно. Я уже сейчас думаю, на каких уроках я это смогу его применять".

"На наших курсах мы рассказываем учителям, как можно использовать современное оборудование на уроках, во время внеурочной деятельности", - поясняет кандидат педагогических наук, доцент кафедры химии, географии и методики их преподавания СГСПУ Лилия Сафина.

Обучение осуществляется по образовательным чекам и для учителей абсолютно бесплатно.

"Мы рады встречать в стенах нашего вуза коллег, делиться с ними опытом, помогать методически. Ведь у нас общие задачи. Убеждена, что только в союзе науки и практики - залог качества образования и наших школьников, и наших студентов, - отмечает и. о. ректора СГСПУ Светлана Бакулина. - По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова открыто 54 мини-технопарка в сельских школах и малых городах. В рамках национального проекта "Образование" обновляется материально-техническая база школ, создаются центры "Точка роста". Крайне важно, чтобы учителя эффективно использовали современное оборудование в образовательном процессе".

"Спасибо большое, очень интересный курс, именно практической направленности, что очень важно, и объяснили и применили на практике полученные знания. Отдельно выражаю благодарность за документацию для лаборатории" - делится впечатлениями учитель химии школы с. Георгиевка Анна Болкунова.

Информация о курсах повышения квалификации для учителей, которые проводятся на базе Самарского государственного социально-педагогического университета размещается в телеграм-канале и официальной группе вуза в социальной сети ВКонтакте.