Придумать стартап за 6 часов: в Самаре пройдет Марафон генерации бизнес-идей

22 апреля команда StartupSamara в партнерстве с центром "Мой Бизнес" проведет воркшоп по созданию и тестированию идей для бизнеса — "Марафон генерации бизнес-идей: VESNA EDITION". За 6 часов участники смогут придумать работающий бизнес и презентовать идею инвесторам.

Программа марафона включает в себя несколько мастер-классов, посвященных самым важным аспектам начала собственного дела. Участники узнают, как при помощи понятных инструментов оценить потенциальный рынок и построить работающую бизнес-модель, как проводить клиентские интервью и где искать свою целевую аудиторию, как подготовить презентацию проекта, которая заинтересует потенциальных инвесторов. Итогом встречи станет презентация проектов перед бизнес-экспертами, имеющими большой опыт работы с проектами на ранних стадиях.

Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", в Самарской области создаются все необходимые условия для начинающих предпринимателей, готовых воплотить свои бизнес-идеи в жизнь. За эту работу на уровне региона отвечает областное минэкономразвития и лично министр Дмитрий Богданов.

Марафон генерации бизнес-идей традиционно проводится региональным центром инноваций StartupSamara каждую весну и осень. За это время несколько сотен начинающих предпринимателей и студентов научились генерировать идеи для бизнеса и проверять их на жизнеспособность под руководством опытных экспертов.

"Многие участники не только осваивают новые знания, но и встречают на марафоне будущих партнеров по команде и инвесторов, с которыми продолжают развивать свои проекты, — отмечает руководитель StartupSamara Александр Клюкач, — Хорошие бизнес-идеи могут прийти в голову в любой момент, но начинающим предпринимателям не всегда хватает знаний и ресурсов для их реализации. Марафон генерации бизнес-идей — это именно то место, где можно найти поддержку, наставников и узнать про возможности региональной и федеральной поддержки предпринимателей".

Участие в марафоне будет полезно:

— людям с идеями стартапа или бизнеса, которые хотят спланировать дальнейшие шаги по реализации проекта, протестировать бизнес-идею;

— основателям проектов, которым нужна обратная связь или совет опытных экспертов (продажи, отношения с партнерами и командой, определение целевой аудитории);

— студентам старших курсов, которые хотели бы испытать себя в предпринимательстве или попасть на стажировку в команду стартапа;

— предпринимателям, которые пытались начать свой бизнес, но из-за ошибок не достигали желаемого результата;

— всем, кому интересно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с их основателями и послушать, в каких сферах сейчас делают проекты.

Воркшоп пройдет 22 апреля на площадке Регионального центра "Мой Бизнес" (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211). Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Марафон генерации бизнес-идей организован Региональным центром инноваций StartupSamara в партнёрстве с центром "Мой Бизнес" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.