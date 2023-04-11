Придумать стартап за 6 часов: в Самаре пройдет Марафон генерации бизнес-идей

22 апреля команда StartupSamara в партнерстве с центром "Мой Бизнес" проведет воркшоп по созданию и тестированию идей для бизнеса — "Марафон генерации бизнес-идей: VESNA EDITION". За 6 часов участники смогут придумать работающий бизнес и презентовать идею инвесторам.
Программа марафона включает в себя несколько мастер-классов, посвященных самым важным аспектам начала собственного дела. Участники узнают, как при помощи понятных инструментов оценить потенциальный рынок и построить работающую бизнес-модель, как проводить клиентские интервью и где искать свою целевую аудиторию, как подготовить презентацию проекта, которая заинтересует потенциальных инвесторов. Итогом встречи станет презентация проектов перед бизнес-экспертами, имеющими большой опыт работы с проектами на ранних стадиях.
Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", в Самарской области создаются все необходимые условия для начинающих предпринимателей, готовых воплотить свои бизнес-идеи в жизнь. За эту работу на уровне региона отвечает областное минэкономразвития и лично министр Дмитрий Богданов.
Марафон генерации бизнес-идей традиционно проводится региональным центром инноваций StartupSamara каждую весну и осень. За это время несколько сотен начинающих предпринимателей и студентов научились генерировать идеи для бизнеса и проверять их на жизнеспособность под руководством опытных экспертов.
"Многие участники не только осваивают новые знания, но и встречают на марафоне будущих партнеров по команде и инвесторов, с которыми продолжают развивать свои проекты, — отмечает руководитель StartupSamara Александр Клюкач, — Хорошие бизнес-идеи могут прийти в голову в любой момент, но начинающим предпринимателям не всегда хватает знаний и ресурсов для их реализации. Марафон генерации бизнес-идей — это именно то место, где можно найти поддержку, наставников и узнать про возможности региональной и федеральной поддержки предпринимателей".
Участие в марафоне будет полезно:
— людям с идеями стартапа или бизнеса, которые хотят спланировать дальнейшие шаги по реализации проекта, протестировать бизнес-идею;
— основателям проектов, которым нужна обратная связь или совет опытных экспертов (продажи, отношения с партнерами и командой, определение целевой аудитории);
— студентам старших курсов, которые хотели бы испытать себя в предпринимательстве или попасть на стажировку в команду стартапа;
— предпринимателям, которые пытались начать свой бизнес, но из-за ошибок не достигали желаемого результата;
— всем, кому интересно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с их основателями и послушать, в каких сферах сейчас делают проекты.
Воркшоп пройдет 22 апреля на площадке Регионального центра "Мой Бизнес" (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211). Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.
Марафон генерации бизнес-идей организован Региональным центром инноваций StartupSamara в партнёрстве с центром "Мой Бизнес" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации