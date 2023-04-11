В Самарской области поймали тракториста — нарушителя противопожарного режима

Во вторник, 11 апреля, в 12:05, в с. Алексеевка сотрудники МЧС обнаружили серьезное нарушение противопожарного режима. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Мужчина бороновал стернь подсолнуха огневым способом на участке, прилегающем к лесу.

"Заметили дым, поднимавшийся со стороны сельскохозяйственного поля за 21 кварталом Нефтегорского лесничества Алексеевского участкового лесничества. Проехав к месту, увидели на поле, ранее засеянном подсолнечником и убранном, колесный трактор со сцепкой борон, забитых горящими стеблями подсолнечника. Стебли часто забивают бороны в процессе боронования, и нерадивые трактористы-механизаторы их поджигают, экономя таким образом время на очистку.

Огонь с борон падал на пожнивные остатки подсолнечника и, раздуваемый ветром, способствовал распространению пожара, создавая угрозу технике и близлежащему лесному массиву. Работа трактора, конечно, была приостановлена. Вызвали подразделение пожарной охраны, личный состав которой затушил горящие стебли и тлеющие очаги на поле. Дознаватель в данный момент проводит проверку по данному факту. В отношении нарушителя будет принято процессуальное решение и назначена административная ответственность", — рассказал начальник ОНД и профилактической работы по Алексеевскому, Борскому и Нефтегорскому районам Сергей Ситников.