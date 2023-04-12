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Самарские студенты узнали новые факты из жизни "космической столицы"

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре продолжается цикл просветительских лекций в рамках партийного проекта "Крепкая семья" о знаменитых земляках и семейных ценностях.

Самару недаром называют космической столицей России. Ведь именно здесь были созданы многие уникальные летательные аппараты для изучения околоземного пространства. По сути, история отечественного покорения космоса и ракетостроения начиналась в Самаре.

О легендарной ракете Р-7, созданной в Куйбышеве прославленным Сергеем Королевым в соавторстве с молодым конструктором Дмитрием Козловым, студентам педагогического колледжа рассказал директор благотворительного фонда имени дважды Героя социалистического труда Д. И. Козлова, внук знаменитого конструктора, член общественного совета партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области Дмитрий Квашин.

Созданная Сергеем Королевым и Дмитрием Козловым ракета, по сути, была концепцией и за 60 лет пережила множество модификаций. В 1966 году в отечественной космонавтике наступило время "Союзов". Самой массовой ракетой-носителем в истории стал "Союз-У". Эту ракету изготовили на самарском "Прогрессе" в 1984 году, а в 2001 году в Самаре ее установили как памятник космическому труженику, рассказывает студентам внук кораблестроителя Дмитрий.

"Все это - история нашей страны, и мы - часть этой истории. Важно передать ребятам не только знания и воспоминания, но и это чувство сопричастности великим достижениям наших знаменитых соотечественников и земляков", - уверен член регионального политсовета партии "Единая Россия".

Эти и многие другие факты космической истории Самары школьники и студенты узнают не только в преддверии Дня космонавтики, но и на протяжении всего года.

Студентка педагогического колледжа Валерия Воробьева выбрала специальность учителя начальных классов и убеждена, что такие встречи пригодятся в её будущей работе: "Обязательно расскажу об этом на своих уроках. Такой богатый материал, столько фактов просто захватывающих, все это очень важно передать дальше, тем, кто подрастает и кто, возможно, придет работать на знаменитый самарский "ЦСКБ-Прогресс" и сделает новый прорыв в космос".

Цикл просветительских лекций в рамках партийного проекта "Единой России" о знаменитых земляках и семейных ценностях будет продолжен: знаменитых земляков и семейных династий, с которых можно брать пример, в 63-ем регионе достаточно, уверены активисты партпроекта и члены общественного совета проекта "Крепкая семья" в Самарской области.

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