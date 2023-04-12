В Тольятти горел 1 гектар леса

В среду, 12 апреля, в городском Тольяттинском лесничестве произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о возгорании в 9 лесном квартале поступила на пульт дежурного в 11:44. Прибывшие на место пожарные установили, что горит сухая трава, валежник и лесная подстилка на площади 1Га.

В 14:28 была объявлена ликвидация открытого горения.

Всего для тушения пожара задействованы 31 человек и восемь единиц техники.