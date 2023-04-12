После матча "Крылья Советов" - "Химки" к стадиону подадут дополнительный транспорт

В субботу, 15 апреля, после футбольного матча к стадиону "Солидарность Самара Арена" подадут дополнительный общественный транспорт.

Матч между "Крыльями Советов" и "Химками" начнется в 15:00.

После него трамваи № 11, 12 будут ожидать болельщиков на остановке "Самара Арена".

К остановке "Улица Алма-Атинская" подадут дополнительные автобусы № 1, 67, 34, 41, следующие в сторону пр. Кирова, а на остановку "Улица Дальняя" — дополнительные автобусы № 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.