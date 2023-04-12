В Новокуйбышевске закрыли часть дороги из-за размытой береговой полосы

С 12 апреля до 1 июня в Новокуйбышевске закрыли участок дороги на съезде с ул. Гранной в сторону городского пляжа. Об этом сообщает ТВН.
На дороге уже установили ограждение.
Текущий уровень воды в Волге у Самары — 30,84 мБС (+34) (к неблагоприятным относят уровень 33 мБС, опасным 33,8 мБС).
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.