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Основатель поискового отряда "Волонтер" рассказал, что делать в непредвиденной ситуации

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Невозможно предусмотреть все опасные ситуации и невозможно их избежать, они все равно возникают. Но быть к ним готовым постоянно можно, в этом уверен Сергей Шухрин, основатель поисково-спасательного отряда "Волонтер". Более 12 лет под его руководством добровольцы проходят специальную подготовку, чтобы потом без риска для собственной жизни спасать попавших в беду. По опыту Сергея даже у неподготовленных людей в период стресса "срабатывает" подсознание и то, что они читали, слышали, а еще лучше тренировали и воспроизводили в игровых ситуациях, вспоминается и может помочь.

Фото: предоставлено Tele2

Сергей Шухрин рассказывает, что современные технологии значительно повышают шансы на благоприятный исход. Главное, уметь ими пользоваться и держать под рукой: "Сегодня главным средством спасения становится мобильный телефон. Он должен быть заряжен и с "накормленным" балансом. В нем должны быть включены все средства безопасности. Не все знают, что в смартфонах есть режим "тревожной кнопки", его нужно настроить заранее и заполнить список контактов, которым поступит сигнал тревоги. Как он работает: если на клавишу включения быстро нажать 5 раз подряд (в зависимости от модели телефона), то устройство начнет рассылать смс или звонить на номера, которые указаны как чрезвычайный случай или наберет 112".

Волонтеры совместно с мобильным оператором Tele2 проанализировали самые резонансные случаи последнего года и подготовили карточки о нестандартных ситуациях, что делать, если вдруг. Полезно будет знать и детям, и взрослым.

ПСО "Волонтер" регулярно участвует в поисках пропавших детей и подростков, в теплое время года число ориентировок на пропавших несовершеннолетних растет. Всего предугадать нельзя, но многие проблемы возникают из-за неспособности или нежелания общаться, а делать это нужно, особенно с друзьями и знакомыми детей, считает Сергей Шухрин. "В компании, которая собирается во дворе и отправляется гулять, никто не является специалистом по безопасности и не готов к чрезвычайным ситуациям, — объясняет Сергей. — Если что-то происходит, обычно дети пугаются, разбегаются, молчат, это стандартная реакция и в 5, и в 15 лет. Уходит драгоценное время, минуты и часы, и только на следующий день выясняется, что с ребенком что-то случилось. Если нет возможности поговорить с друзьями, позвоните ребенку и узнайте подробнее, куда, на сколько он идет, с кем. Это не желание контролировать, это вопрос безопасности".

Хорошими помощниками в деле заботы и ежедневной безопасности становятся мобильные приложения и сервисы. Так, опция "Родительский контроль" помогает защищать детей от сомнительного контента, отслеживать их местонахождение и проверять работу смартфона. Компания убеждена, что нет ничего важнее безопасности, поэтому предлагает возможность как платного, так и бесплатного доступа к услуге — чтобы как можно больше родителей могли воспользоваться необходимым сервисом.

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