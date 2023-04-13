Завершился финальный этап Олимпиады "Я-профессионал" по направлению "Автомобилестроение"

Конкурсные процедуры заключительного этапа Всероссийской олимпиады студентов "Я-профессионал" по направлению "Автомобилестроение" завершены. Окончательные итоги VI сезона олимпиады будут подведены в мае 2023 года. Призеры, победители и медалисты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов.
Участниками направления "Автомобилестроение" "Я-профессионал" стали 783 студента, которые учатся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. До заключительного этапа дошли более 160 из них. Это студенты 23 российских университетов.
Заключительный этап проводился дистанционно в два тура — полуфинал и финал. В полуфинале студенты выполняли задания в режиме реального времени и загружали результаты решения в личные кабинеты на специальном интернет-портале. А финал проходил в формате защиты выполненного кейс-задания. Более 50 студентов, отобранных для участия по итогам полуфинала, выступали перед экспертным жюри. В этом году им необходимо было предложить и обосновать концепцию беспилотного легкового городского автомобиля-такси и беспилотного грузового автомобиля для междугородных перевозок.
С сегодняшнего дня участники конкурса в своих личных кабинетах могут ознакомиться с результатами своей работы и в случае необходимости подать апелляцию.
"Это четвертый конкурсный отбор, который мы проводим, каждый раз оттачивая и организационные моменты, и содержательную часть — сами конкурсные процедуры, — рассказала Ольга Есипова, начальник управления занятости и карьеры Самарского университета им. Королёва. — Подготовкой заданий и созданием системы оценки занимается методическая комиссия, в которую входят сотрудники Самарского университета им. Королева и генерального партнера направления "Автомобилестроение" — ПАО "АВТОВАЗ". А содержательный анализ выполненных заданий осуществляет жюри".
Эксперты отмечают рост уровня мотивации участников.
"С каждым годом, количество ребят, участвующих в Олимпиаде повторно, увеличивается. Не добившись призового места в первый раз, они приходят снова и снова, и многие достигают желаемого результата", — отметил Михаил Орлов, доцент кафедры теплотехники и тепловых двигателей Самарского университета им. Королёва.
Он обрисовал черты победителя Олимпиады "Я-профессионал": "Это люди, которые умеют оригинально мыслить, решать нестандартные задачи, аргументировать свое решение с помощью формул, расчетов и доказательств, а также визуализировать его на компьютере".
Олимпиада "Я — профессионал" является одним из проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Каждый из них уникален, каждый предлагает свой путь к успеху, и все они объединены общими принципами: объективность оценки, прозрачные критерии отбора, широкая география, доступность для всех.
В VI сезоне Олимпиады Самарский университет им. Королёва обеспечивает реализацию конкурсных процедур по направлению "Автомобилестроение", а также выступает соорганизатором еще двенадцати направлений Олимпиады: "Авиастроение", "Машиностроение", "Теплоэнергетика и теплотехника", "Освоение космоса", "Вооружение и военная техника", "Математическое моделирование", "Нефтегазовое дело", "Углеродное регулирование", "Строительство", "Программная инженерия", "Материаловедение и технологии материалов" и "Электроника, радиотехника и системы связи".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.