Завершился финальный этап Олимпиады "Я-профессионал" по направлению "Автомобилестроение"

Конкурсные процедуры заключительного этапа Всероссийской олимпиады студентов "Я-профессионал" по направлению "Автомобилестроение" завершены. Окончательные итоги VI сезона олимпиады будут подведены в мае 2023 года. Призеры, победители и медалисты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов.

Участниками направления "Автомобилестроение" "Я-профессионал" стали 783 студента, которые учатся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. До заключительного этапа дошли более 160 из них. Это студенты 23 российских университетов.

Заключительный этап проводился дистанционно в два тура — полуфинал и финал. В полуфинале студенты выполняли задания в режиме реального времени и загружали результаты решения в личные кабинеты на специальном интернет-портале. А финал проходил в формате защиты выполненного кейс-задания. Более 50 студентов, отобранных для участия по итогам полуфинала, выступали перед экспертным жюри. В этом году им необходимо было предложить и обосновать концепцию беспилотного легкового городского автомобиля-такси и беспилотного грузового автомобиля для междугородных перевозок.

С сегодняшнего дня участники конкурса в своих личных кабинетах могут ознакомиться с результатами своей работы и в случае необходимости подать апелляцию.

"Это четвертый конкурсный отбор, который мы проводим, каждый раз оттачивая и организационные моменты, и содержательную часть — сами конкурсные процедуры, — рассказала Ольга Есипова, начальник управления занятости и карьеры Самарского университета им. Королёва. — Подготовкой заданий и созданием системы оценки занимается методическая комиссия, в которую входят сотрудники Самарского университета им. Королева и генерального партнера направления "Автомобилестроение" — ПАО "АВТОВАЗ". А содержательный анализ выполненных заданий осуществляет жюри".

Эксперты отмечают рост уровня мотивации участников.

"С каждым годом, количество ребят, участвующих в Олимпиаде повторно, увеличивается. Не добившись призового места в первый раз, они приходят снова и снова, и многие достигают желаемого результата", — отметил Михаил Орлов, доцент кафедры теплотехники и тепловых двигателей Самарского университета им. Королёва.

Он обрисовал черты победителя Олимпиады "Я-профессионал": "Это люди, которые умеют оригинально мыслить, решать нестандартные задачи, аргументировать свое решение с помощью формул, расчетов и доказательств, а также визуализировать его на компьютере".

Олимпиада "Я — профессионал" является одним из проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Каждый из них уникален, каждый предлагает свой путь к успеху, и все они объединены общими принципами: объективность оценки, прозрачные критерии отбора, широкая география, доступность для всех.

В VI сезоне Олимпиады Самарский университет им. Королёва обеспечивает реализацию конкурсных процедур по направлению "Автомобилестроение", а также выступает соорганизатором еще двенадцати направлений Олимпиады: "Авиастроение", "Машиностроение", "Теплоэнергетика и теплотехника", "Освоение космоса", "Вооружение и военная техника", "Математическое моделирование", "Нефтегазовое дело", "Углеродное регулирование", "Строительство", "Программная инженерия", "Материаловедение и технологии материалов" и "Электроника, радиотехника и системы связи".