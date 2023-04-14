В "Новом пространстве" пройдет творческая встреча с переводчиком Харуки Мураками

В пятницу, 14 апреля, в 17:00 в галерее "Новое пространство" состоится творческая встреча с переводчиком Харуки Мураками, писателем, поэтом, тонким знатоком японской культуры Дмитрием Ковалениным. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Дмитрию Коваленину удалось совершить совместное путешествие с Харуки Мураками по югу острова Сахалин, а потом описать впечатления.

На творческой встрече будет организован мастер-показ экспозиции в исполнении Дмитрия Коваленина, а также мастера бутафории, создательницы масок, исполненных в различных техниках и стилях, Елены Ковалениной-Примаки. Кроме того, писатель прочитает лекцию "Работа с пустотой", посвященную истории культуры Японии.

Мастер-показ и лекция организованы в рамках художественно-культурологического проекта "Маска. Идол. Тотем". 22 апреля выставка заканчивает свою работу.

Вход свободный.