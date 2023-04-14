В Тольятти пройдет гандбольный "Финал четырех"

28 и 29 апреля в Тольятти в ЛДС "Лада-Арена" пройдет "Финал четырех" Кубка России им. Натальи Анисимовой сезона 2022/2023 годов. ГК "ЛАДА" стала организатором турнира по решению совета федерации гандбола России.

Тольяттинскому клубу впервые доверено провести решающую стадию розыгрыша почетного трофея в ныне существующем формате, который был введен в сезоне 2008/2009 годов. С того момента в девяти случаях "Финал четырех" принимал Ростов-на-Дону, дважды — Звенигород, по разу — Астрахань, Москва и Краснодар. "Лада" его участником становилась восемь из 14 раз. При этом "Лада" является самым первым обладателем Кубка России, который завоевала летом 2006 г. на своей площадке.

Полуфиналы пройдут 28 апреля, а игра за третье место и решающий матч — 29. В рамках турнира волжский клуб проведет торжественные мероприятия по случаю своего 25-летнего юбилея. В 1998 г. был официально зарегистрирован женский гандбольный клуб "Лада". Уже в 1999 г. "Лада" вышла в Суперлигу, и это стало началом большого пути к вершинам российского и европейского гандбола и статусу легендарного клуба. Всего через три года Тольятти завоевали золото национального чемпионата и Кубок кубков ЕГФ.

Сегодня "Лада" — не просто успешный клуб, но и вершина пирамиды гандбола в Тольятти. Команда регулярно пополняется местными воспитанницами, открывает новые имена как для чемпионата России, так и для национальной сборной. Во многом это заслуга главы региона Дмитрия Азарова, который уделяет особое внимание развитию физической культуры и спорта на территории губернии.