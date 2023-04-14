Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" присоединились к волонтерской акции по сдаче донорской крови, организованной ПАО "Транснефть" совместно со Службой крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Мероприятие проведено в рамках благотворительного марафона "30 добрых дел", посвященного 30-летнему юбилею ПАО "Транснефть", в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях.

В день мецената и благотворителя — 13 апреля — на базе передвижного мобильного комплекса Самарской областной клинической станции переливания крови в аппарате управления АО "Транснефть - Приволга" прошла донорская акция "Движение от сердца к сердцу". Донорами стали 137 работников аппарата управления, Самарского районного нефтепроводного управления и филиала "Транснефть Финанс" в г. Самаре. 24 сотрудника Центральной базы производственного обслуживания сдавали кровь в этот день на станции переливания крови.

"С компанией "Транснефть - Приволга" мы сотрудничаем почти десять лет и традиционно два раза в год организуем выездные акции с использованием современного мобильного комплекса заготовки крови. Мы благодарны руководству, что идея корпоративной сдачи крови в помощь нуждающимся пациентам стала неотъемлемой частью волонтерской деятельности компании", — отметил директор ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови" Сергей Кузнецов.

На один день донорская акция объединила и сотрудников Саратовского РНУ. Донорами стали 20 работников производственных площадок филиала и аппарата управления. К эстафете добрых дел присоединились и 62 сотрудника Волгоградского РНУ.

По решению участников акции средства, выделенные в качестве материальной компенсации каждому донору, будут направлены на благотворительные цели.

По итогам мероприятий кровь сдали 243 волонтера, а банк донорской крови трех регионов пополнился на 110 литров. После проведения необходимых исследований кровь будет передана в медицинские учреждения регионов для оказания неотложной помощи или переливания пациентам с заболеваниями.

Донорские акции проводятся в АО "Транснефть - Приволга" с 2014 года. Многие из сотрудников акционерного общества являются постоянными участниками волонтерского донорского движения, и с каждым разом количество добровольцев увеличивается. Мероприятие было организовано при поддержке объединенной первичной профсоюзной организации.