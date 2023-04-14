16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тинькофф объединил самарских предпринимателей Топ-менеджеры АктивКапитал Банка отбились от иска АСВ на 5 млрд рублей На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам Для Сбера уходящий год будет прибыльным

Банки Финансы

Больше половины жителей ПФО готовы начать пользоваться цифровым рублем

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

51% жителей округа слышали о цифровом рубле, 54% — готовы попробовать его в расчетах. Респондентов прежде всего привлекает скорость и удобство платежа цифровыми валютами, а главные ограничители — привычка пользоваться наличными и картами, а также недостаток информации. Таковы данные опроса*, проведенного банком "Открытие" к началу тестирования цифрового рубля в России.

51% опрошенных сообщили, что слышали о цифровом рубле и планах Банка России запустить его в обращение (8% хорошо осведомлены, 43% ответили, что "более или менее" знают). При этом 49% признались, что не знают о будущей российской цифровой валюте ничего.

54% среди тех, кто осведомлен о планах запуска нового типа валюты, готовы пользоваться цифровым рублем (15% определенно да, 39% скорее да). Не намерены использовать цифровой рубль 11% опрошенных (8% скорее нет, 3% определенно нет). Каждый третий респондент затруднился ответить на этот вопрос.

Среди причин, по которым жители ПФО готовы использовать цифровой рубль (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) чаще всего назывались быстрота и удобство (57%), желание пробовать все новое (45%) и безопасность (26%). Только 3% не видят для себя никаких оснований использовать цифровую валюту.

Среди причин, по которым жители округа не готовы использовать цифровой рубль (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), лидируют предпочтение наличным и безналичным платежам (47%), недостаток информации о такой валюте и платежах (40%), а также недоверие цифровым валютам (39%).

*Опрос проведен 3–10 апреля по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30