Больше половины жителей ПФО готовы начать пользоваться цифровым рублем

51% жителей округа слышали о цифровом рубле, 54% — готовы попробовать его в расчетах. Респондентов прежде всего привлекает скорость и удобство платежа цифровыми валютами, а главные ограничители — привычка пользоваться наличными и картами, а также недостаток информации. Таковы данные опроса*, проведенного банком "Открытие" к началу тестирования цифрового рубля в России.

51% опрошенных сообщили, что слышали о цифровом рубле и планах Банка России запустить его в обращение (8% хорошо осведомлены, 43% ответили, что "более или менее" знают). При этом 49% признались, что не знают о будущей российской цифровой валюте ничего.

54% среди тех, кто осведомлен о планах запуска нового типа валюты, готовы пользоваться цифровым рублем (15% определенно да, 39% скорее да). Не намерены использовать цифровой рубль 11% опрошенных (8% скорее нет, 3% определенно нет). Каждый третий респондент затруднился ответить на этот вопрос.

Среди причин, по которым жители ПФО готовы использовать цифровой рубль (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) чаще всего назывались быстрота и удобство (57%), желание пробовать все новое (45%) и безопасность (26%). Только 3% не видят для себя никаких оснований использовать цифровую валюту.

Среди причин, по которым жители округа не готовы использовать цифровой рубль (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), лидируют предпочтение наличным и безналичным платежам (47%), недостаток информации о такой валюте и платежах (40%), а также недоверие цифровым валютам (39%).

*Опрос проведен 3–10 апреля по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.