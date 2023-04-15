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Еще один крупный банк реализовал работу с электронными сертификатами для людей с ограниченными возможностями

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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О возможности использования в качестве платежного средства электронных сертификатов, выданных для приобретения отдельных видов товаров и услуг за счет бюджетных средств, на этой неделе объявил банк "Открытие".

Количество людей с ограниченными возможностями, проживающих в России, составляет 11,3 млн (8% от населения страны), 730 тыс. из них — дети. Среди них 1,5 млн ежегодно получают от государства протезы, коляски, слуховые аппараты и другие технические средства реабилитации (ТСР), следует из данных Минтруда. С конца 2021 года появилась возможность покупать средства реабилитации с помощью электронного сертификата.

Сертификат позволяет гражданам с ограниченными возможностями мгновенно оплатить целевую покупку, на которую он был выпущен, за бюджетные средства.

Ранее Социальный фонд России сообщал, что для получения сертификата лицу с ограниченными возможностями необходимо быть держателем карты "Мир" и оформить соответствующую заявку на портале Госуслуг, через МФЦ или в территориальном отделении Социального фонда России. В сертификате указываются сведения о количестве и сумме покупаемых товаров, работ или услуг. Сейчас это технические средства реабилитации (ТСР) для граждан с инвалидностью и услуги комплексной реабилитации и реабилитации детей с инвалидностью. В электронном каталоге ТСР представлено свыше 6,7 тыс. изделий, а также более 600 организаций-поставщиков и производителей средств реабилитации.

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