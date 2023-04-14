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Общество

В Самаре расторгли притворный договор на аренду земли под стоянкой

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный судом Самарской области признал недействительным договор аренды земельного участка, использовавшегося для платной парковки в Самаре. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Прокуратура Самарской области

Ранее ООО "Лидер" заключил с МП Самара "Ремжилуниверсал" договор аренды ограждения и будки охраны. Фактически же фирма использовала участок площадью 1890 кв. м, относящийся к объекту дорожного хозяйства и находящийся в муниципальной собственности. На этом участке находилась платная парковка.

В результате прокуратура посчитала договор аренды притворным — то есть целью аренды будки и забора фактически было использование земли. При этом для законной передачи участка потребовались бы торги. На этом основании надзорное ведомство потребовало признать договор недействительным.

Суд согласился с этим и также взыскал с ООО "Лидер" в бюджет города 350 тыс. рублей.

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