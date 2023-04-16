В регионе зафиксировали экстремально-низкие температуры воздуха

В воскресенье, 16 апреля, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, сообщает пресс-служба Приволжского УГМС.

В пос. Авангард столбик термометра опустился до отметки -9,6 градусов Цельсия, что почти на 2 градуса ниже, чем прошлый рекорд, зафиксированный в 2008 году. А в Кинель-Черкассах похолодало до -8. Ранее такая низкая температура отмечалась в населенном пункте в 1998 году.