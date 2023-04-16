В регионе зафиксировали экстремально-низкие температуры воздуха

В воскресенье, 16 апреля, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, сообщает пресс-служба Приволжского УГМС.
В пос. Авангард столбик термометра опустился до отметки -9,6 градусов Цельсия, что почти на 2 градуса ниже, чем прошлый рекорд, зафиксированный в 2008 году. А в Кинель-Черкассах похолодало до -8. Ранее такая низкая температура отмечалась в населенном пункте в 1998 году.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.