На Барбошиной поляне в Самаре ликвидируют крупный пожар

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В воскресенье, 16 апреля, в 11:44 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в доме 7 "А" на 13-й линии на Барбошиной поляне, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области