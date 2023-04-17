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Общество

В Самаре потеплеет до +18 °C

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К середине недели в Самаре и области потеплеет до +18 °C. Такой прогноз дали специалисты Приволжского УГМС.

В понедельник, 17 апреля, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +13…+15 °C.

Во вторник, 18 числа, в регионе прогнозируется переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, ночью 3…8 м/с, днем 6…11 м/с. Ночная температура воздуха 0…+5 °C, в низких местах до -5°, днем +12…+17 °C.

В среду, 19 апреля, осадков по-прежнему не ожидается. Ветер юго-западный, 2…7 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +13…+18 °C.

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