В Самаре потеплеет до +18 °C

К середине недели в Самаре и области потеплеет до +18 °C. Такой прогноз дали специалисты Приволжского УГМС.
В понедельник, 17 апреля, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +13…+15 °C.
Во вторник, 18 числа, в регионе прогнозируется переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, ночью 3…8 м/с, днем 6…11 м/с. Ночная температура воздуха 0…+5 °C, в низких местах до -5°, днем +12…+17 °C.
В среду, 19 апреля, осадков по-прежнему не ожидается. Ветер юго-западный, 2…7 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +13…+18 °C.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.