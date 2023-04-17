В Самарском университете прошел педагогический форум "Регион талантов"

14 и 15 апреля 2023 года в Точке кипения Самарского университета им. Королёва проходил педагогический форум "Регион талантов", в нем приняли участие педагоги и руководители частных и общеобразовательных школ Самарской области, компаний-работодателей, а также представители вузов, занимающиеся профориентацией и формированием контингента. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Открывая форум, проректор Михаил Леонов отметил, что перед педагогами Самарской области стоит важная задача — удержать талантливую молодежь на территории региона. "Мы должны лучших наших школьников, лучших студентов закреплять здесь, потому что это наше будущее. Самарская область обладает колоссальным потенциалом для привлечения одаренных ребят из других регионов России, и Самарский университет им. Королёва яркий тому пример. Сегодня в университете учится более 1000 иностранных студентов из 70 стран мира и более 3000 из самых разных уголков нашей страны", — подчеркнул Михаил Леонов. Он поблагодарил всех участников форума за интерес, проявленный к мероприятию, и пожелал им плодотворной работы.

Руководитель Самарского управления министерства образования и науки Самарской области Вера Халаева подчеркнула, что Президентом Российской Федерации 2020–2030 годы объявлены Десятилетием науки и технологий: "Абсолютным приоритетом для региона является поддержка перспективных исследований и разработок, формирование эффективной системы выявления и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи".

В Самарской области действует комплексная система поддержки талантов. Учреждена именная премия Губернатора Самарской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта. Ежегодно такая премия в размере 12 000 рублей присуждается 60 учащимся. Кроме того, школьники получают премию губернатора Самарской области по итогам участия в региональном и заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников — в 2022 году такой премии были удостоены 528 человек. Все выпускники школ, выбравшие для дальнейшего обучения региональные вузы и сузы, получают материальное поощрение.

Кроме того, за участие в ряде региональных и федеральных конкурсов и проектов школьники получают дополнительные баллы к ЕГЭ.

Участники форума узнают не только о мерах и формах поддержки одаренных школьников, но и о современных трендах работы с талантливой молодежью, о возможностях карьерного роста, которые предоставляет регион. Несколько секций будут посвящены темам, близким любому педагогу: работе с эмоциональным выгоранием, наставничеству, грантовой поддержке и др.

"Нам очень интересна тема грантов — как их получить и как с ними работать. Это именно та информация, которую сложнее всего получить. Те, кто здесь сегодня собрались — преимущественно молодые специалисты, заинтересованные в развитии не только своего предмета, своей школы, лицея, но и системы образования в целом", — рассказал один из участников форума Максим Першин, учитель физики и астрономии лицея № 60 г. о. Тольятти.

По словам Елены Беляевой, начальника отдела профессиональной ориентации и работы с талантливой молодежью управления формирования и сопровождения контингента Самарского университета им. Королёва, результатом совместной работы ведущих педагогов региона должны стать новые профориентационные проекты, которые помогут выстроить четкую траекторию: школа — вуз — трудоустройство в регионе.

По итогам форума его участники получат удостоверения о повышения квалификации программы дополнительного профессионального образования "Регион талантов: практики работы со школьниками в Самарской области", что является важной формой поддержки педагогов в их профориентационной деятельности.