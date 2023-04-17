В Сызрани начал работу новый маршрут автобуса

С 15 апреля в Сызрани установлен новый муниципальный маршрут регулярных перевозок № 36.
Автобус следует по маршруту от железнодорожного вокзала станции Сызрань-1 до дачного массива "Сызранская Лука".
Автобус отправляется от вокзала в 8:00, 9:30, 13:00, 17:10 и 19:20. С конечной остановки "Сызранская Лука" — в 8:45, 10:15, 13:45, 18:05 и 20:05 по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.