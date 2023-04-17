В Кинель-Черкасском районе в связи с ремонтом перекроют дорогу

С 18 апреля по 1 мая полностью закроют движение на участке автомобильной дороги в Кинель-Черкасском районе, сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.
"Полное ограничение движения для транспортных средств в ночное время с 00:00 до 04:00 (самарское время) будет вводиться в связи с капитальным ремонтом автомобильной дороги", — сообщили в региональном минтрансе.
Трассу перекроют на участке 0 + 000 — км 4 + 592 автодороги общего пользования межмуниципального значения Самара - Бугуруслан - Кинель - Кинель-Черкассы. Мост через р. Большой Кинель. Ограничения вводятся в часы минимальной транспортной нагрузки. Строители приложат максимум усилий, чтобы сократить временные неудобства, вызванные необходимостью проведения строительно-монтажных работ.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.