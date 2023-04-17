В Кинель-Черкасском районе в связи с ремонтом перекроют дорогу

С 18 апреля по 1 мая полностью закроют движение на участке автомобильной дороги в Кинель-Черкасском районе, сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

"Полное ограничение движения для транспортных средств в ночное время с 00:00 до 04:00 (самарское время) будет вводиться в связи с капитальным ремонтом автомобильной дороги", — сообщили в региональном минтрансе.

Трассу перекроют на участке 0 + 000 — км 4 + 592 автодороги общего пользования межмуниципального значения Самара - Бугуруслан - Кинель - Кинель-Черкассы. Мост через р. Большой Кинель. Ограничения вводятся в часы минимальной транспортной нагрузки. Строители приложат максимум усилий, чтобы сократить временные неудобства, вызванные необходимостью проведения строительно-монтажных работ.