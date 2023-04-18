Открыто движение судов из Самары до Шелехмети, Гавриловой поляны и Ширяево

С 17 апреля открылось движение судов на пригородных маршрутах "Самара - Шелехметь", "Самара - Ширяево", "Самара - Гаврилова поляна".

В Шелехметь суда ходят ежедневно. Из Самары в 8:15 и 16:00, обратно - 9:30 и 17:15.

В Гаврилову поляну ежедневно идет один рейс из Самары - 7:45. Обратно - 17:20.

В Ширяево ежедневно, в 8:30 из Самары, идет судно. Обратный рейс в 16:00.