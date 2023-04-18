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Общество

Открыто движение судов из Самары до Шелехмети, Гавриловой поляны и Ширяево

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 17 апреля открылось движение судов на пригородных маршрутах "Самара - Шелехметь", "Самара - Ширяево", "Самара - Гаврилова поляна".

В Шелехметь суда ходят ежедневно. Из Самары в 8:15 и 16:00, обратно - 9:30 и 17:15. 

В Гаврилову поляну ежедневно идет один рейс из Самары - 7:45. Обратно - 17:20.

В Ширяево ежедневно, в 8:30 из Самары, идет судно. Обратный рейс в 16:00. 

 

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