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Большинство жителей ПФО готовы потратить на майские каникулы не более 20 тысяч рублей

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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47% жителей Приволжья не планируют поездки на майские праздники. Тех, кто планирует и забронировал билеты и гостиницы, лишь 6%. 60% намерены заплатить за свои майские каникулы не больше 20 тысяч рублей. Таковы данные опроса*, проведенного банком "Открытие" и СК "Росгосстрах".

47% (больше, чем в среднем по России на 10 процентных пунктов) респондентов из ПФО намерены провести майские каникулы на даче или в загородном доме. 30% будут отдыхать дома, еще 12% вообще не планируют отдыхать в эти дни и намерены работать (на Северном Кавказе 4%, на Дальнем Востоке 22%). В путешествие по России собираются всего 7% опрошенных, за границу — 2%.

Лишь 6% опрошенных из региона уже забронировали поездку на майские праздники и купили билеты (в Южном федеральном округе 10%, в Москве и Московской области 9%, тогда как на Урале только 1%). 61% не бронирует поездку "на майские", потому что не собираются никуда уезжать. 23% не делают этого, потому что не определились окончательно со своими планами. 7% намерены бронировать поездку и покупать билеты в последний момент. Остальные сообщили, что им такая бронь не требуется.

58% опрошенных в регионе готовы потратить на майские каникулы не больше 20 тысяч рублей (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 59%, в Москве и Московской области 40%). При этом 15% надеются уложиться в 20-50 тысяч, а 2% готовы раскошелиться на 50-100 тысяч рублей. Не нашлось среди респондентов тех, кто отводит на отдых в майские каникулы бюджет в 100-200 тысяч рублей и 1% тех, кто готов отдать свыше 200 тысяч. При этом почти 30% намерены обойтись без специальных трат на майские праздники.

* Опрос проведен 10–14 апреля по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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