Самарская область вошла в десяток лучших регионов по количеству участников конкурса "Лидеры России"

В России продолжается конкурс "Лидеры России". Все, у кого есть минимальный опыт управленческой деятельности, могут подать заявку и выйти на новый уровень карьеры и профессионализма. На сегодняшний день от нашего региона подано 1107 заявок.
Открытый конкурс для руководителей нового поколения "Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Если участник обладает достаточными компетенциями, целеустремлен и умеет проявить себя, то для него открыты все двери.
После участия в "Лидерах России" многие финалисты стали заместителями федеральных и региональных министров, руководителями департаментов, главами городов и районов, топ-менеджерами системообразующих предприятий. По этому пути может пройти каждый человек в возрасте до 55 лет и с любым управленческим опытом.
Под управленческим опытом понимается практический опыт на руководящей позиции или наличие как минимум одного человека в подчинении, руководство людьми, проектными командами, ресурсами, подрядчиками и прочее.
Например, координация деятельности служб на мероприятии, организация субботников во дворе, курирование работы подрядчика даже в качестве рядового сотрудника. Все это считается управленческим опытом. В целом опыт организации работы коллектива или реализации проектов считается управленческим.
В Самарской области конкурс сопровождает "Центр развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области "Таволга". Регистрируйтесь и реализуйте реальный шанс карьерного и профессионального взлета.
Подать заявку необходимо до 14 мая:
1. Создать личный кабинет на сайте
2. Пройти регистрацию.
3. Заполнить анкету.
4. Записать и загрузить видеоинтервью.
В Самарской области создан специальный чат для поддержки будущих Лидеров.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.