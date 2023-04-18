Самарская область вошла в десяток лучших регионов по количеству участников конкурса "Лидеры России"

В России продолжается конкурс "Лидеры России". Все, у кого есть минимальный опыт управленческой деятельности, могут подать заявку и выйти на новый уровень карьеры и профессионализма. На сегодняшний день от нашего региона подано 1107 заявок.

Открытый конкурс для руководителей нового поколения "Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Если участник обладает достаточными компетенциями, целеустремлен и умеет проявить себя, то для него открыты все двери.

После участия в "Лидерах России" многие финалисты стали заместителями федеральных и региональных министров, руководителями департаментов, главами городов и районов, топ-менеджерами системообразующих предприятий. По этому пути может пройти каждый человек в возрасте до 55 лет и с любым управленческим опытом.

Под управленческим опытом понимается практический опыт на руководящей позиции или наличие как минимум одного человека в подчинении, руководство людьми, проектными командами, ресурсами, подрядчиками и прочее.

Например, координация деятельности служб на мероприятии, организация субботников во дворе, курирование работы подрядчика даже в качестве рядового сотрудника. Все это считается управленческим опытом. В целом опыт организации работы коллектива или реализации проектов считается управленческим.

В Самарской области конкурс сопровождает "Центр развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области "Таволга". Регистрируйтесь и реализуйте реальный шанс карьерного и профессионального взлета.

Подать заявку необходимо до 14 мая:

1. Создать личный кабинет на сайте

2. Пройти регистрацию.

3. Заполнить анкету.

4. Записать и загрузить видеоинтервью.

В Самарской области создан специальный чат для поддержки будущих Лидеров.