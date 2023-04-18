Ушла из жизни народный учитель Самарской области Виктория Исаханова

С глубокой скорбью Академия Наяновой сообщает, что 17 апреля 2023 г. на 86 году жизни скоропостижно скончалась ученый-математик, педагог, отличник народного просвещения, отличник просвещения СССР, заслуженный учитель школы РСФСР, кавалер медали ордена им. А. С. Макаренко, народный учитель Самарской области Виктория Исаханова.

Виктория Самсоновна родилась 19 июня 1937 года в Гомеле, в Советской Беларуссии. В 1954 г. она поступила в Куйбышевский государственный педагогический институт им. В. В. Куйбышева, который закончила в 1959 г., получив специальность учителя математики и черчения средней школы.

В 1965 г. закончила аспирантуру Куйбышевского индустриально-строительного института им. А. И. Микояна, но решила не защищать диссертацию, посвятив себя преподаванию, и на четверть века стала учителем математики средней физико-математической школы № 63. А с 1989 г. и до последнего дня - 34 года - Виктория Самсоновна проработала в Университете Наяновой и методистом, и администратором, и учителем.

"Вехи Судьбы… Страницы прожитой человеческой жизни… Сухие строчки из трудовой книжки… А ведь за этими скромными словами скрывается редкое, невероятно сильное, самоотверженное служение! Более 60 лет Виктория Самсоновна служила великому делу просвещения! Она была настоящим педагогом, воспитателем, наставником - учителем. Учителем с большой буквы. Еще при жизни Виктория Самсоновна стала настоящей легендой российского образования. Талантливый ученый-математик, она была потрясающим педагогом, способным научить своему предмету любого ученика. Когда же в ее классы попадали дети, склонные к занятиям математикой - грандиозный успех был предрешен. Из ее аудиторий вышли сотни ученых, и, что, может быть, главное - тысячи порядочных людей, для которых достоинство не пустой звук. Образец высокой чести, пример подлинного достоинства, вершина профессионального мастерства - Виктория Самсоновна была при этом добрым, светлым, отзывчивым человеком, с тонким интеллигентным чувством юмора, она обладала какой-то невообразимой целостностью натуры, мудрость сочеталась в ней со скромностью и при всем этом она до последних дней оставалась красивой женщиной с благородством в чертах и строгой осанке. Эталон во всем — так можно было бы сказать о ней. И теперь, когда ее нет, и сердца всех кто знал ее, щемит боль от страшной утраты, утешением становится осознание того, что такие люди, как Виктория Самсоновна Исаханова не уходят бесследно. Нерукотворный памятник Судьбе Великого Учителя - ее ученики!", сообщает администрация Академии Наяновой

Прощание пройдет 19 апреля, с 12:00 до 14:00, в похоронном доме 1 (Борская, 108к1, траурный зал 3).