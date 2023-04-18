Ушла из жизни народный учитель Самарской области Виктория Исаханова

С глубокой скорбью Академия Наяновой сообщает, что 17 апреля 2023 г. на 86 году жизни скоропостижно скончалась ученый-математик, педагог, отличник народного просвещения, отличник просвещения СССР, заслуженный учитель школы РСФСР, кавалер медали ордена им. А. С. Макаренко, народный учитель Самарской области Виктория Исаханова.
Виктория Самсоновна родилась 19 июня 1937 года в Гомеле, в Советской Беларуссии. В 1954 г. она поступила в Куйбышевский государственный педагогический институт им. В. В. Куйбышева, который закончила в 1959 г., получив специальность учителя математики и черчения средней школы.
В 1965 г. закончила аспирантуру Куйбышевского индустриально-строительного института им. А. И. Микояна, но решила не защищать диссертацию, посвятив себя преподаванию, и на четверть века стала учителем математики средней физико-математической школы № 63. А с 1989 г. и до последнего дня - 34 года - Виктория Самсоновна проработала в Университете Наяновой и методистом, и администратором, и учителем.
"Вехи Судьбы… Страницы прожитой человеческой жизни… Сухие строчки из трудовой книжки… А ведь за этими скромными словами скрывается редкое, невероятно сильное, самоотверженное служение! Более 60 лет Виктория Самсоновна служила великому делу просвещения! Она была настоящим педагогом, воспитателем, наставником - учителем. Учителем с большой буквы. Еще при жизни Виктория Самсоновна стала настоящей легендой российского образования. Талантливый ученый-математик, она была потрясающим педагогом, способным научить своему предмету любого ученика. Когда же в ее классы попадали дети, склонные к занятиям математикой - грандиозный успех был предрешен. Из ее аудиторий вышли сотни ученых, и, что, может быть, главное - тысячи порядочных людей, для которых достоинство не пустой звук. Образец высокой чести, пример подлинного достоинства, вершина профессионального мастерства - Виктория Самсоновна была при этом добрым, светлым, отзывчивым человеком, с тонким интеллигентным чувством юмора, она обладала какой-то невообразимой целостностью натуры, мудрость сочеталась в ней со скромностью и при всем этом она до последних дней оставалась красивой женщиной с благородством в чертах и строгой осанке. Эталон во всем — так можно было бы сказать о ней. И теперь, когда ее нет, и сердца всех кто знал ее, щемит боль от страшной утраты, утешением становится осознание того, что такие люди, как Виктория Самсоновна Исаханова не уходят бесследно. Нерукотворный памятник Судьбе Великого Учителя - ее ученики!", сообщает администрация Академии Наяновой
Прощание пройдет 19 апреля, с 12:00 до 14:00, в похоронном доме 1 (Борская, 108к1, траурный зал 3).
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.