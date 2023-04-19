"Летчиков" поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

"Поздравляю наш самарский клуб ЦСК ВВС, руководство, тренерский штаб, игроков, болельщиков команды с победой в первенстве Высшей хоккейной лиги! Клуб, обновив в межсезонье состав, сделав ставку на молодых и амбициозных игроков, среди которых и местные воспитанники, завоевал по итогам сезона Кубок Федерации. Ребята доказали, что могут достигать поставленных целей", — отметил глава региона Дмитрий Азаров.

Напомним, хоккеисты ЦСК ВВС разгромили "Динамо-Алтай" и выиграли Кубок федерации

Домашние матчи ЦСК ВВС в плей-офф проходили при мощной поддержке родных трибун Дворца спорта. губернатор отметил вклад болельщиков команды в победу клуба.

"Уверен, что добиться успеха "летчикам" помогла поддержка болельщиков. Домашние матчи ЦСК ВВС в плей-офф вызвали большой интерес жителей, хоккей в Самаре любят. Приятно отметить, что новый Дворец спорта, построенный на год раньше срока, стал точкой притяжения болельщиков. Здесь пишутся новые страницы самарского спорта, в том числе хоккея. Своей победой в первенстве ВХЛ ЦСК ВВС подарил нашим землякам радостные и позитивные эмоции, что сегодня дорого вдвойне", — уверен Дмитрий Азаров.

Глава региона также отметил: "Надеюсь, этот результат будет способствовать дальнейшему развитию клуба ЦСК ВВС и всего хоккея в Самаре".