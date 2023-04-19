"Ростелеком" обеспечил доступ к интернету в самарском ТК "Гудок"

"Ростелеком" развернул сеть Wi-Fi на территории крупнейшего торгово-развлекательного комплекса и бизнес-центра "Гудок" в Самаре. Устойчивое покрытие фуд-корта и более 30 000 квадратных метров общественных пространств обеспечивают 10 точек доступа к интернету. К каждой из них могут одновременно подключиться до 50 посетителей. Технология бесшовного перехода позволяет владельцам гаджетов перемещаться по всему зданию без потери соединения.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Телекоммуникационную инфраструктуру на основе волоконно-оптических линий связи мы заложили в "Гудке" еще на этапе строительства. Торгово-развлекательный комплекс обеспечен высокоскоростным доступом к интернету, в том числе и по защищенному каналу VPN, видеонаблюдением и цифровой телефонией. Когда у клиента возникла потребность в беспроводном доступе, сервис был предоставлен за считаные часы".
Сеть Wi-Fi обеспечит сотрудникам и посетителям "Гудка" стабильный доступ к интернету на скорости до 50 Мб/с. Пользователи авторизуются по номеру телефона. На стартовой странице они могут ознакомиться с информацией о торговом центре и развлекательных площадках.
Марина Поспелова, посетительница ТК "Гудок":
"Ходили по всему торговому комплексу, и Wi-Fi ни разу не прервался. Я смотрю отзывы о товарах, сравниваю цены, оформляю скидки с помощью QR-кодов. Муж обычно скучает в ожидании. Сегодня он подключился к сети: переписывался в мессенджерах, читал развлекательный контент и даже немного поиграл онлайн. Для него время пролетело быстро".
Интерес к услуге "Управляемый Wi-Fi" у представителей бизнеса и органов власти в губернии постоянно растет. Wi-Fi от "Ростелекома" в Самарской области работает в 130 организациях: отелях, кафе, ресторанах, кинотеатрах, медицинских, образовательных и госучреждениях, фитнес-центрах, общественных пространствах.
Получить подробную информацию об услугах "Ростелекома" для бизнеса можно на сайте компании или по бесплатному номеру 8 800 200 30 00.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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