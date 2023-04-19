В Новокуйбышевске горят три частных дома

В среду, 19 апреля, в 15:33, загорелся частный дом на ул. Подгорной, 20 в Новокуйбышевске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К приезду пожарных горели уже три дома № 18,19 и 20, а также постройки во дворе. Площадь пожара составила 500 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Пострадал мужчина, его личность устанавливают.

В тушении пожара участвует, в том числе пожарные поезд.

