Роспотребнадзор заподозрил продажу поддельного сыра в Самарской области

Управление Роспотребнадзора по Самарской области сообщило о возможном нахождении в обороте на территории Самарской области фальсифицированной молочной продукции. В частности, речь идет о сыре "Российский" с массовой долей жира 50% и датой изготовления 17 декабря 2022 г.
Изготовителем сыра является некое ООО "Крисмар", зарегистрированное в Рязани.
"Данный изготовитель по адресу, указанному в маркировке, деятельность по производству молочной продукции не осуществляет, следовательно, является "предприятием-призраком", о чем проинформированы правоохранительные органы Рязанской области", — сообщили специалисты рязанского управления Роспотребнадзора.
"В связи с высокой вероятностью нелегального производства и оборота фальсифицированной продукции, указанная информация доведена до сведения министерств Самарской области и хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот молочной продукции на территории региона", — отмечают в самарском Роспотребнадзоре.
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