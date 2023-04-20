Бронирование путевок в самарские детские лагеря переносится из-за сбоя системы

В связи с непредвиденными техническими сбоями на социальном портале Супрема63ру. бронирование путевок в детские оздоровительные и санаторные лагеря Самарской области переносится.
Напомним, портал должен был принимать заявки с 20 по 22 апреля.
Из-за сбоя бронирование переносится на 24, 25 и 26 апреля 2023 года с сохранением той же логики бронирования. Начало бронирования путевок — в 9:00.
Министерство социально-демографической и семейной политики региона приносит извинения за сложившуюся ситуацию.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.