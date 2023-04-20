Бронирование путевок в самарские детские лагеря переносится из-за сбоя системы

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В связи с непредвиденными техническими сбоями на социальном портале Супрема63ру. бронирование путевок в детские оздоровительные и санаторные лагеря Самарской области переносится.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики