Билеты на матчи "Крыльев Советов" теперь можно купить в "облаке" МегаФона

Футбольный клуб разместил онлайн-сервис по продаже билетов на игры в облачном пространстве оператора. Использование новых виртуальных технологий позволило в 2 раза расширить резервное хранилище и сократить время на обработку больших объемов данных.

Клуб перенес в облако МегаФона сайт с интернет-кассой, где жители и гости Самары приобретают билеты на домашние игры команды в Российской премьер-лиге. Также в виртуальном пространстве находятся интернет-магазин официальной атрибутики, внутренние системы и весь медиаконтент. Информация дополнительно резервируется, для этого клиенту доступно хранилище на тысячу гигабайт.

"Ежемесячно сайт клуба посещает свыше 20 тысяч человек. Помимо круглосуточной покупки билетов и фирменных аксессуаров, здесь можно ознакомиться с историей, новостями и расписанием матчей клуба. Нам важно обеспечить необходимый уровень безопасности информации и бесперебойное функционирование IT-систем. В этом вопросе делаем ставку на современные технологии, которые позволяют защитить данные, в том числе персональные от внутренних и внешних угроз", — сказал генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев.

Оператор и футбольный клуб развивают тесное сотрудничество с ноября прошлого года. Совместно партнеры налаживают клубные коммуникации и предоставляют болельщикам технологичные решения.

"Облака набирают популярность среди самарских клиентов — за год спрос в области вырос в десятки раз. Они избавляют от необходимости приобретения дорогостоящего оборудования и риска внезапных поломок. Высокую производительность и отказоустойчивость виртуальной инфраструктуры МегаФона обеспечивают десятки собственных и партнерских центров обработки данных, расположенных по всей стране, в том числе в Самаре", — отметил директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

"МегаФон Облако" аттестовано в соответствии с федеральными законами и ГОСТ. Из чего следует, что персональные данные находятся под надежной защитой, а виртуальное пространство безопасно и подходит для размещения систем, в том числе попадающих под категории критической информационной инфраструктуры.