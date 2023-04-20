На два дня в Самаре ограничат движение из-за велосоревнований

В Самаре ограничат движение из-за соревнований по велоспорту.
Ограничение будет действовать с 8:00 до 16:00 23 и 24 апреля:
— по ул. Арена 2018, от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;
— по Проезду № 2;
— по ул. Дальней, 500 м от ул. Арена 2018.
Кроме того, на этих участках с 00:00 до 16:00 23 и 24 апреля нельзя будет останавливаться и парковаться.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.