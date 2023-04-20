На два дня в Самаре ограничат движение из-за велосоревнований

В Самаре ограничат движение из-за соревнований по велоспорту.

Ограничение будет действовать с 8:00 до 16:00 23 и 24 апреля:

— по ул. Арена 2018, от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

— по Проезду № 2;

— по ул. Дальней, 500 м от ул. Арена 2018.

Кроме того, на этих участках с 00:00 до 16:00 23 и 24 апреля нельзя будет останавливаться и парковаться.