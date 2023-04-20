16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Страхование имущества: как каждый может защитить себя финансово Ольга Сорокина: современная операционная модель и новые профессии станут драйверами развития страховой отрасли Самарская область стала флагманом развития агрострахования в Поволжье Фестиваль IRONSTAR при поддержке ВСК возвращается в Москву "Росгосстрах" усовершенствовал продукты страхования для опытных автомобилистов

Страхование Финансы

Десятки встреч, новые партнеры и более 20 тыс. посетителей стенда: ВСК приняла участие в выставке TransRussia

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Москве завершилось крупнейшее в России мероприятие для транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий — 27-я Международная выставка TransRussia. ВСК представила гостям выставки собственную API-платформу, объединяющую любую систему предприятий транспортной логистики со страховыми сервисами. Для внедрения не нужно изменять IT-архитектуру, тратить средства на лицензионные платежи, а оформление страхового полиса и урегулирование происходит онлайн.

Страховой Дом ВСК ежедневно обеспечивает страхование более 3 500 грузоперевозок на разных этапах деятельности предприятий. API-платформа Страхового Дома ВСК ускорила оформление полиса до 3 минут, а урегулирование, осмотр и выплату убытка до 3 дней.

Всего за три дня работы выставки стенд ВСК посетило более 20 тыс. человек. В деловой зоне состоялось несколько десятков встреч и более 30 переговоров.

Ключевым событием стало подписание соглашений о сотрудничестве с тремя организациями — мультисервисным оператором логистических услуг ПЭК, мультимодальным транспортным оператором Рускон и транспортной компанией "Байкал Сервис".

В рамках новых партнерств компании наладят взаимообмен разработками по автоматизации процессов, связанных с заключением и сопровождением договоров страхования, и участие в масштабировании проектов цифровизации отрасли. Партнеры будут продвигать услуги страхования, предлагая индивидуальные условия и программы защиты. Результаты сотрудничества и новые IT-решения помогут технологическому развитию всей сферы транспортной логистики.

"В условиях стремительно изменяющихся мировых логистических цепочек очень важно оставаться на острие изменений, действовать, предлагать собственные и применять чужие решения. На выставке TransRussia представлены более 400 компаний, в том числе лидеры транспортной отрасли из Азербайджана, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Республики Корея, Монголии, ОАЭ и других стран. Для ВСК это возможность найти партнеров на новых рынках, поделиться с ними собственными страховыми решениями, способными сделать бизнес-процессы партнеров удобнее для клиентов, а бизнес более рентабельным и перспективным", — заявил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

PxP — API-платформа ВСК, обеспечивающая бесшовную интеграцию страховых сервисов с сайтом, мобильным приложением, личным кабинетом и внутренними IT-системами партнеров. Внедрение происходит в короткие сроки, без изменения IT-архитектуры. Сервис позволяет оформлять страховые полисы прямо в интерфейсе партнёра, а урегулирование происходит онлайн. Сервис доступен 24/7 с любого устройства и не требуют дополнительных коммуникаций со страховой компанией. Сегодня к платформе подключены более 350 партнеров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30