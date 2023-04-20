Десятки встреч, новые партнеры и более 20 тыс. посетителей стенда: ВСК приняла участие в выставке TransRussia

В Москве завершилось крупнейшее в России мероприятие для транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий — 27-я Международная выставка TransRussia. ВСК представила гостям выставки собственную API-платформу, объединяющую любую систему предприятий транспортной логистики со страховыми сервисами. Для внедрения не нужно изменять IT-архитектуру, тратить средства на лицензионные платежи, а оформление страхового полиса и урегулирование происходит онлайн.
Страховой Дом ВСК ежедневно обеспечивает страхование более 3 500 грузоперевозок на разных этапах деятельности предприятий. API-платформа Страхового Дома ВСК ускорила оформление полиса до 3 минут, а урегулирование, осмотр и выплату убытка до 3 дней.
Всего за три дня работы выставки стенд ВСК посетило более 20 тыс. человек. В деловой зоне состоялось несколько десятков встреч и более 30 переговоров.
Ключевым событием стало подписание соглашений о сотрудничестве с тремя организациями — мультисервисным оператором логистических услуг ПЭК, мультимодальным транспортным оператором Рускон и транспортной компанией "Байкал Сервис".
В рамках новых партнерств компании наладят взаимообмен разработками по автоматизации процессов, связанных с заключением и сопровождением договоров страхования, и участие в масштабировании проектов цифровизации отрасли. Партнеры будут продвигать услуги страхования, предлагая индивидуальные условия и программы защиты. Результаты сотрудничества и новые IT-решения помогут технологическому развитию всей сферы транспортной логистики.
"В условиях стремительно изменяющихся мировых логистических цепочек очень важно оставаться на острие изменений, действовать, предлагать собственные и применять чужие решения. На выставке TransRussia представлены более 400 компаний, в том числе лидеры транспортной отрасли из Азербайджана, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Республики Корея, Монголии, ОАЭ и других стран. Для ВСК это возможность найти партнеров на новых рынках, поделиться с ними собственными страховыми решениями, способными сделать бизнес-процессы партнеров удобнее для клиентов, а бизнес более рентабельным и перспективным", — заявил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
PxP — API-платформа ВСК, обеспечивающая бесшовную интеграцию страховых сервисов с сайтом, мобильным приложением, личным кабинетом и внутренними IT-системами партнеров. Внедрение происходит в короткие сроки, без изменения IT-архитектуры. Сервис позволяет оформлять страховые полисы прямо в интерфейсе партнёра, а урегулирование происходит онлайн. Сервис доступен 24/7 с любого устройства и не требуют дополнительных коммуникаций со страховой компанией. Сегодня к платформе подключены более 350 партнеров.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.