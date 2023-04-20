В Самарской области крупный ритейлер заплатит за травму пенсионерки на крыльце магазина

Чапаевский городской суд по иску прокуратуры постановил взыскать с сети супермаркетов 420 тыс. руб. в пользу женщины, получившей травму на территории магазина. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В феврале 2022 г. падения на крыльце магазина упала пожилая женщина и получила перелома шейки бедра (является тяжкой травмой).

При проверке прокуратура обнаружила, что крыльцо торгового объекта не было очищено от наледи, и решила подать в суд иск о взыскании в пользу пострадавшей расходов на лечение и средства реабилитации, утраченного заработка, компенсации морального вреда.

Решение суда еще не вступило в законную силу.