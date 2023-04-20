В Самарской области крупный ритейлер заплатит за травму пенсионерки на крыльце магазина

Чапаевский городской суд по иску прокуратуры постановил взыскать с сети супермаркетов 420 тыс. руб. в пользу женщины, получившей травму на территории магазина. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В феврале 2022 г. падения на крыльце магазина упала пожилая женщина и получила перелома шейки бедра (является тяжкой травмой).
При проверке прокуратура обнаружила, что крыльцо торгового объекта не было очищено от наледи, и решила подать в суд иск о взыскании в пользу пострадавшей расходов на лечение и средства реабилитации, утраченного заработка, компенсации морального вреда.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
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