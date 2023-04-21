В выходные в Самарской области пройдут дожди

Синоптики спрогнозировали облачную и дождливую погоду на ближайшие несколько дней. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
В пятницу днем в Самаре облачно, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха +17…+19 °C.
В субботу, 22 апреля, в регионе облачно, возможен дождь. Ветер северо-восточный, северный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночь. +5…+10 °C, днем +10…+15 °C.
В воскресенье, 23 числа, ночью ожидается небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы +3…+8 °C, днем +14…+19 °C.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
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