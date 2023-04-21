В Самаре отметят башкирский праздник "Карга туй"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 23 апреля, с 12:00 в Центре социализации молодежи (ул. Куйбышева, 131) будет проходить ежегодный областной башкирский национальный праздник "Карга туй". Планируется, что в нем примут участие до 200 человек.