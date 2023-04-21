В Самаре отметят башкирский праздник "Карга туй"

В воскресенье, 23 апреля, с 12:00 в Центре социализации молодежи (ул. Куйбышева, 131) будет проходить ежегодный областной башкирский национальный праздник "Карга туй". Планируется, что в нем примут участие до 200 человек.
Мероприятие проводится самарской общественной организацией "Курултай башкир" и ГКУ Самарской области "Дом дружбы народов" при поддержке администрации Самары.
В программе мероприятия — концерт национальных башкирских самодеятельных коллективов Самары и области, творческие номера артистов из Башкортостана, приветственные выступления активистов "Курултай башкир".
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
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