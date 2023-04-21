Пробки в Жигулевске: на трассе М-5 продолжается ремонт дороги

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В пятницу, 21 апреля, в связи с выполнением работ по восстановлению обочины автомобильной дороги М-5 "Урал" на км 960+700 в Жигулевске возможно затруднение движения автотранспорта в течение дня.