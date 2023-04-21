Пробки в Жигулевске: на трассе М-5 продолжается ремонт дороги

В пятницу, 21 апреля, в связи с выполнением работ по восстановлению обочины автомобильной дороги М-5 "Урал" на км 960+700 в Жигулевске возможно затруднение движения автотранспорта в течение дня.
ФКУ "Поволжуправтодор" просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.