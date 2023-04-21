В дачных массивах Самарской области ускорили мобильный интернет

В крупных дачных массивах и местах летнего отдыха жителей Самарской области прошла модернизация сети LTE. Об этом сообщает цифровая экосистема МТС.

Скорость мобильного интернета выросла на треть — дачники и туристы смогут комфортно пользоваться мобильным интернетом, общаться по видеосвязи и использовать необходимые цифровые сервисы.

Компания усилила сеть в пригородах Самары, в частности в ТСН СНТ Кряжский массив, в Волжском районе — крупном дачном массиве Аглос и селе Воскресенка. Выросли скорости мобильного интернета и в окрестностях Кинеля — поселках Алексеевка и Усть-Кинельском, где расположено множество садово-дачных товариществ.

Особое внимание уделили качеству связи и покрытию в пригородах Тольятти и населенных пунктах Ставропольского района, где проводят отпуска и выходные дни тольяттинцы и жители области. В частности, на треть выросла скорость мобильного интернета в садовых товариществах АвтоВАЗАа, в СНТ "Ромашка", в селе Подстепки, где расположены крупные дачные массивы на берегу Волги.

"Ежегодно с наступлением теплых дней мы наблюдаем миграцию абонентов за город и рост мобильного трафика в популярных местах отдыха. Благодаря регулярно проводимым работам наша сеть выдерживает повышение нагрузки в летний период. Даже вдали от города жители региона могут пользоваться скоростным интернетом и привычными цифровыми сервисами экосистемы МТС — дистанционно работать, скачивать большие объемы информации, общаться, смотреть онлайн-видео и слушать музыку в хорошем качестве", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Проведенные работы являются частью большой программы МТС по развитию LTE-сети в Самарской области. Ранее, благодаря установке новых базовых станций, высокоскоростной мобильный интернет 4G впервые появился в селе Молгачи и СНТК "Зеленая роща" в Красноярском районе, где до недавнего времени не было устойчивого покрытия сети мобильных операторов.