В дачных массивах Самарской области ускорили мобильный интернет

В крупных дачных массивах и местах летнего отдыха жителей Самарской области прошла модернизация сети LTE. Об этом сообщает цифровая экосистема МТС.
Скорость мобильного интернета выросла на треть — дачники и туристы смогут комфортно пользоваться мобильным интернетом, общаться по видеосвязи и использовать необходимые цифровые сервисы.
Компания усилила сеть в пригородах Самары, в частности в ТСН СНТ Кряжский массив, в Волжском районе — крупном дачном массиве Аглос и селе Воскресенка. Выросли скорости мобильного интернета и в окрестностях Кинеля — поселках Алексеевка и Усть-Кинельском, где расположено множество садово-дачных товариществ.
Особое внимание уделили качеству связи и покрытию в пригородах Тольятти и населенных пунктах Ставропольского района, где проводят отпуска и выходные дни тольяттинцы и жители области. В частности, на треть выросла скорость мобильного интернета в садовых товариществах АвтоВАЗАа, в СНТ "Ромашка", в селе Подстепки, где расположены крупные дачные массивы на берегу Волги.
"Ежегодно с наступлением теплых дней мы наблюдаем миграцию абонентов за город и рост мобильного трафика в популярных местах отдыха. Благодаря регулярно проводимым работам наша сеть выдерживает повышение нагрузки в летний период. Даже вдали от города жители региона могут пользоваться скоростным интернетом и привычными цифровыми сервисами экосистемы МТС — дистанционно работать, скачивать большие объемы информации, общаться, смотреть онлайн-видео и слушать музыку в хорошем качестве", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Проведенные работы являются частью большой программы МТС по развитию LTE-сети в Самарской области. Ранее, благодаря установке новых базовых станций, высокоскоростной мобильный интернет 4G впервые появился в селе Молгачи и СНТК "Зеленая роща" в Красноярском районе, где до недавнего времени не было устойчивого покрытия сети мобильных операторов.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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