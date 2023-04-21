Cреди россиян резко растет популярность китайского языка

За два года популярность китайского языка в России выросла в три раза, хотя главным иностранным языком для большинства наших соотечественников остается английский. Таковы данные опроса*, проведенного банком "Открытие" ко Дню китайского языка 20 апреля и ко Дню английского языка 23 апреля.
Самым нужным иностранным языком для себя лично и для россиян в целом 60% респондентов назвали английский (в Приволжском федеральном округе 68%, на Урале 49%). На второе место уверенно вышел китайский язык — его отмечают как самый нужный 16% опрошенных (в Сибири 23%, на Дальнем Востоке 20%, в Поволжье лишь 12%) и за последние два год эта доля увеличилась в три раза. Немецкий, французский и арабский набрали в этом рейтинге по 1%. При этом 12% считают, что одного русского языка им лично и россиянам в целом вполне достаточно (на Урале 21%, на Дальнем Востоке 6%). Каждый десятый респондент затруднился ответить на этот вопрос.
Большинство россиян хотели бы изучать иностранные языки бесплатно или с минимальными расходами. 39% не намерены тратить на это ни копейки (на Урале 46%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 35%). Каждый пятый готов платить за уроки иностранного языка не более 1000 рублей в месяц. 28% согласны отдавать от 1 до 5 тысяч рублей, 9% — от 5 до 10 тысяч, 2% — 10-20 тысяч и 1% свыше 20 тысяч рублей в месяц.
Среди опрошенных 62% в той или иной мере владеют хотя бы одним иностранным языком. 50% заявили, что владеют английским (больше всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 68% и в Москве и Московской области — 63%, меньше всего на Северном Кавказе — 35% и на Урале — 36%). На втором месте по степени знания у россиян немецкий язык, им владеют 12%. Французским владеют 3%, испанским — 2%, итальянским, китайским и арабским — по 1%. Еще 4% знают другие иностранные языки.
79% респондентов полагают, что россиянам по-прежнему важно изучать и знать иностранные языки (45% определенно да, 34% скорее да). Лишь 8% считают, что это не важно (6% скорее нет, 2% определенно нет). 13% затруднились ответить на этот вопрос.
*Опрос проведен 10–17 апреля по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.