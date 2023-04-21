Пермь принимает главное интеллектуальное соревнование Приволжья среди школьников

В четверг, 20 апреля, в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете собрались более двухсот учащихся 8-11 классов из всех регионов Приволжья, чтобы принять участие в интеллектуальном сражении, почувствовать азарт от научного поиска, раскрыть свой творческий и интеллектуальный потенциал. В сборные команды вошли победители муниципальных и региональных отборочных соревнований.
Интеллектуальная Олимпиада среди школьников реализуется при поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Соревнования и конкурсы открывают дорогу в мир высоких технологий, делают жизнь школьников разнообразнее и интереснее: появляются новые знания, друзья и мотивы личностного роста.
"Уже в третий раз в гостеприимном Пермском крае вы собрались на главное интеллектуальное соревнование Приволжья среди школьников. Олимпиада заняла прочное место в числе самых ярких окружных молодежных событий. И став ее участниками, у вас появилась возможность показать и проверить свои навыки и умения, проявить в конкурентной борьбе целеустремленность, и конечно, обменяться опытом, получить новые знания и приобрести друзей. Нашей стране нужны талантливые, умные, высокопрофессиональные специалисты. И ваше стремление достичь интеллектуальных высот получает должное внимание и поддержку. Чтобы стать участниками олимпиады, вы прошли серьезные отборочные испытания и доказали свое право быть в числе сильнейших. Вы уже победители, и сейчас защищаете честь своих регионов на финальном, окружном уровне", — говорится в видеоприветствии полномочного представителя Игоря Комарова.
Самарскую область на олимпиаде будет представлять делегация из 15 обучающихся. Все они являются победителями муниципальных и региональных отборочных туров олимпиады. С января по март более тысячи школьников более чем из 20 муниципальных районов и городов области соревновались за право представлять родной регион в финале олимпиады в Приволжском федеральном округе.
Олимпиада пройдет по пяти направлениям: традиционным "Программирование", "Решение изобретательских задач", "Робототехника", "Что? Где? Когда?" и стартовавшему в этом году "Управление беспилотными летательными аппаратами". Оценивать знания и навыки школьников округа собралась профессиональная команда экспертов.
Кроме основных состязаний для участников предусмотрены экскурсии по музеям и промышленным предприятиям, интерактивы.
Победители интеллектуальной олимпиады по направлениям и в командном зачете будут названы 22 апреля. Они получат дипломы, ценные призы и фирменный кубок за победу команды.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.