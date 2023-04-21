Ирине Цветковой присвоено звание "Заслуженный журналист Российской Федерации"

Указом президента РФ Владимира Путина за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу председателю Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирине Цветковой присвоено почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации".

С присвоением звания Ирину Цветкову поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: "Именно под руководством Ирины Цветковой региональный Союз журналистов стал одним из самых эффективных в стране. Сегодня каждый представитель журналистского сообщества губернии твердо знает: в "Домжуре" ему рады, а коллеги всегда готовы поддержать".