Тольяттиазот организовал экскурсии для детей сотрудников в Детский морской центр имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова — один из крупнейших образовательных центров страны, специализирующийся на обучении подрастающего поколения военно-морскому делу. Об этом сообщает пресс-служба компании.
На протяжении уже более полувека в Центре занимаются ранней профессиональной ориентацией, военно-патриотическим воспитанием, а также организацией отдыха и оздоровления воспитанников.
Почувствовать себя настоящими курсантами, научиться вязать морские и туристические узлы, постоять за штурвалом корабля смогли более 50 юных тоазовцев в возрасте от 4 до 13 лет. Их познакомили с азами военно-морского дела и профессиями, которым обучают в Центре.
Особый интерес в ходе экскурсии по Центру вызвали экспонаты: судовые приборы, элементы старых боевых кораблей, фрагмент якорной мины, поднятой с морского дна в Керченском проливе, старинные карты, навигационное оборудование — все это скрупулёзно изучалось гостями и сопровождалось увлекательными историями экскурсовода.
Ирина Филатова, директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ":
"Детский морской центр является подшефным учреждением Тольяттиазота. Недавно предприятие передало в дар новое специализированное оборудование для занятий спортом в дни каникул: ежегодно Центр организует летнюю оздоровительную кампанию на берегу р. Усы. У детей сотрудников ТОАЗа также будет возможность опробовать экологически безопасное снаряжение для игры в лазертаг под руководством курсантов. Организуя разноплановые тематические мероприятия для детей ТОАЗа, мы стремимся предоставить возможность подрастающему поколению расширить свой кругозор, найти новых друзей и сделать досуг более насыщенным и плодотворным".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.