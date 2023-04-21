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Образование Общество

Тольяттиазот организовал экскурсии для детей сотрудников

ТОЛЬЯТТИ. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттиазот организовал экскурсии для детей сотрудников в Детский морской центр имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова — один из крупнейших образовательных центров страны, специализирующийся на обучении подрастающего поколения военно-морскому делу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

На протяжении уже более полувека в Центре занимаются ранней профессиональной ориентацией, военно-патриотическим воспитанием, а также организацией отдыха и оздоровления воспитанников.

Почувствовать себя настоящими курсантами, научиться вязать морские и туристические узлы, постоять за штурвалом корабля смогли более 50 юных тоазовцев в возрасте от 4 до 13 лет. Их познакомили с азами военно-морского дела и профессиями, которым обучают в Центре.

Особый интерес в ходе экскурсии по Центру вызвали экспонаты: судовые приборы, элементы старых боевых кораблей, фрагмент якорной мины, поднятой с морского дна в Керченском проливе, старинные карты, навигационное оборудование — все это скрупулёзно изучалось гостями и сопровождалось увлекательными историями экскурсовода.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ":

"Детский морской центр является подшефным учреждением Тольяттиазота. Недавно предприятие передало в дар новое специализированное оборудование для занятий спортом в дни каникул: ежегодно Центр организует летнюю оздоровительную кампанию на берегу р. Усы. У детей сотрудников ТОАЗа также будет возможность опробовать экологически безопасное снаряжение для игры в лазертаг под руководством курсантов. Организуя разноплановые тематические мероприятия для детей ТОАЗа, мы стремимся предоставить возможность подрастающему поколению расширить свой кругозор, найти новых друзей и сделать досуг более насыщенным и плодотворным".

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