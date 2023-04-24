В нацпарке "Самарская Лука" временно закрыли часть маршрутов

В связи с введением на территории Самарской области четвертого класса пожароопасности ограничено посещение лесов национального парка "Самарская Лука". Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.
"Маршруты, проходящие по лесным массивам закрыты для прохода и проезда на автотранспорте до 28 апреля, — отмечается в сообщении. — Выбирайте отдых на побережье или на рекреационных участках "Молодецкий курган", "Ведьмино озеро", "Ширяевский" (горы Попова и Верблюд) и т. д.".
Полный перечень доступен на сайте.
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