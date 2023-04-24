16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
К середине недели воздух в Самарской области прогреется до +23 °C В нацпарке "Самарская Лука" временно закрыли часть маршрутов В честь открытия нового сезона Этнопарк дружбы народов в Самаре организует праздник Активисты "Единой России" провели субботник в парке Победы Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за участие в субботниках

Общество

К середине недели воздух в Самарской области прогреется до +23 °C

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 10
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области к середине рабочей недели потеплеет до +23 °C. Об этом сообщили специалисты Приволжского УГМС.

В понедельник днем, 24 апреля, в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный, 5…10 м/с. Температура воздуха +19…+21 °C.

Во вторник, 25 числа, сохранится переменная облачность. Ночью осадков не ожидается. Днем на юге и западе области возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 4…9 м/с ночью, 8…13 м/с днем. В ночные часы температура воздуха составит +5…+10 °C, в дневные +17…+22 °C.

В среду, 26 апреля, в регионе прогнозируется переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +18…+23 °C.

"По сведению Гидрометцентра России средняя температура воздуха в третьей декаде апреля ожидается на 4° выше средних многолетних значений", — сообщают синоптики.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Митинг-концерт на площади Славы

Митинг-концерт на площади Славы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30