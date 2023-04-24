К середине недели воздух в Самарской области прогреется до +23 °C

В Самарской области к середине рабочей недели потеплеет до +23 °C. Об этом сообщили специалисты Приволжского УГМС.

В понедельник днем, 24 апреля, в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный, 5…10 м/с. Температура воздуха +19…+21 °C.

Во вторник, 25 числа, сохранится переменная облачность. Ночью осадков не ожидается. Днем на юге и западе области возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 4…9 м/с ночью, 8…13 м/с днем. В ночные часы температура воздуха составит +5…+10 °C, в дневные +17…+22 °C.

В среду, 26 апреля, в регионе прогнозируется переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +18…+23 °C.

"По сведению Гидрометцентра России средняя температура воздуха в третьей декаде апреля ожидается на 4° выше средних многолетних значений", — сообщают синоптики.