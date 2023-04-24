С 24 апреля изменилось расписание судов из Самары

С 24 апреля внесены изменения в расписание по маршрутам: Самара — Рождествено, Самара — Зольное, Самара — Гаврилова Поляна, Самара — Винновка.
С актуальным расписание можно ознакомится на сайте Самарского речного пассажирского предприятия или по телефонам 8(846)222-91-91, 8(846)222-93-37,89170114221.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.