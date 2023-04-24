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Общество

С 24 апреля изменилось расписание судов из Самары

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 24 апреля внесены изменения в расписание по маршрутам: Самара — Рождествено, Самара — Зольное, Самара — Гаврилова Поляна, Самара — Винновка.

С актуальным расписание можно ознакомится на сайте Самарского речного пассажирского предприятия или по телефонам 8(846)222-91-91, 8(846)222-93-37,89170114221.

 

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